Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Билл Клинтон флиртовал с дочкой Трампа на глазах у Хиллари
Фото: кадр видео
Во время инаугурации Трампа экс-президент США Билл Клинтон строил глазки дочери нового президента Иванке. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
В Сети опубликовано видео, на котором Билл, якобы, строит глазки кому-то вдали. В это время его супруга Хиллари Клинтон замечает это.
На кадрах Билл безотрывно смотрит на Иванку, загадочно улыбаясь. Хиллари в это время стоит перед ним. В этот момент она поворачивает голову и замечает происходящее. Однако даже это не остановило бывшего американского лидера, и ей пришлось сделать вид, что ничего не происходит.
Оставить комментарий