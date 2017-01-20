Билл Клинтон флиртовал с дочкой Трампа на глазах у Хиллари

Во время инаугурации Трампа экс-президент США Билл Клинтон строил глазки дочери нового президента Иванке. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».

В Сети опубликовано видео, на котором Билл, якобы, строит глазки кому-то вдали. В это время его супруга Хиллари Клинтон замечает это.

На кадрах Билл безотрывно смотрит на Иванку, загадочно улыбаясь. Хиллари в это время стоит перед ним. В этот момент она поворачивает голову и замечает происходящее. Однако даже это не остановило бывшего американского лидера, и ей пришлось сделать вид, что ничего не происходит.