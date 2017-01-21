Трамп частично приостановил выполнение положений Obamacare

Президент США Дональд Трамп в первые часы своей работы в Белом доме подписал исполнительный указ, облегчающий действующие для госучреждений нормативные требования, введенные законом о доступном медстраховании, на основании которого работает программа Obamacare.

Подписание прошло в Овальном кабинете в присутствии телекамер и журналистов.

По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, указ Трампа направлен на "облегчение бремени" Obamacare с целью последующей отмены этой реформы, которую провел предшественник Трампа Барак Обама.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил о том, что в первые дни своего президентства Дональд Трамп подпишет несколько президентских указов.

"Избранный президент недвусмысленно дал понять, что его цель - добиться принятия такого закона, который понизит расходы на медицинское страхование и сделает медицинское страхование доступным для всех", - сказал Пенс.