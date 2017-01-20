Противники Трампа начали громить магазины

В Вашингтоне протестующие против вступления в должность президента США Дональда Трампа устроили погром. Участники демонстрации бьют окна магазинов, банков и автомобилей. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство Reuters

Как отмечается в публикации, погромщики были одеты в черную одежду. Также сообщается, что была разбита витрина Bank of America. Во время демонстрации люди выкрикивали лозунги «Расизм не пройдет!», «Он не мой президент!», «Так работает демократия!».

20 января миллиардер Дональд Трамп стал 45-м президентом США. Он принял присягу, к которой его подвел председатель Верховного суда США Джон Робертс. На посту главы государства представитель Республиканской партии сменил Барака Обаму. Трамп в своей инаугурационной речи пообещал руководствоваться принципом «В первую очередь Америка!», таким образом давая понять, что все принимаемые его администрацией решения будут исходить из национальных интересов США. Кроме того, Трамп заявил, что происходит не передача власти от одной администрации к другой, а от Вашингтона народу Соединенных Штатов.