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В США противники Трампа угрожают ему убийством
Фото: © Manuel Velasquez/Anadolu Agency/Getty Images
В Соединённых Штатах противники Дональда Трампа дошли до того, что начали говорить о крайнем методе избавления от ненавистного им президента. Так, известная певица Мадонна заявила с трибуны митинга, что «думала взорвать Белый дом», а жительница Кентукки призвала читателей своего аккаунта в Twitter «смилостивиться и убить» пришедшего на смену Бараку Обаме республиканца.
Однако не все соглашаются с тем, что пожелания смерти законно избранному главе государства является демократической формой протеста. С подробностями — корреспондент RT Гаяне Чичакян.
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