Трамп вступил в должность президента США

Миллиардер Дональд Трамп стал 45-м президентом США. Он принял присягу, к которой его подвел председатель Верховного суда США Джон Робертс. На посту главы государства представитель Республиканской партии сменил Барака Обаму. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

Присягу Трамп принимал, положив левую руку на две Библии - одна принадлежала президенту США Аврааму Линкольну, а вторую Трампу подарила мама по случаю окончания воскресной школы в 1955 году. После того, как глава Верховного суда США Джон Робертс объявил политика 45-м президентом США, Дональд Трамп повернулся к семье и обнял родных. Трамп в своей инаугурационной речи пообещал руководствоваться принципом «В первую очередь Америка!», таким образом давая понять, что все принимаемые его администрацией решения будут исходить из национальных интересов США. Кроме того, Трамп заявил, что происходит не передача власти от одной администрации к другой, а от Вашингтона народу Соединенных Штатов.

«Мы будем искать дружбы с другими странами мира, но мы будем понимать, что это их право, ставить их интересы прежде всего. Мы не хотим навязывать свой образ жизни кому-либо, мы хотим, чтобы он просто был примером для всех», - заявил Трамп.

Также 70-летний глава государства заявил, что долгие годы армия США защищала другие страны, а не собственные границы. Трамп особо подчеркнул необходимость полного уничтожения радикального исламского терроризма. Церемония вступления в должность главы США Дональда Трампа проходили на фоне массовых акций протеста.