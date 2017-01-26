Неизвестный от имени половины луковицы поборется с Трампом в сети

В Twitter набирает популярность аккаунт под названием «Половина луковицы» (Half An Onion), намеревающийся обогнать президента США Дональда Трампа по числу подписчиков. На это обратила внимание газета The Independent.

Профиль был создан 20 января и менее чем за неделю успел набрать почти полмиллиона читателей. В качестве аватара используется фотография разрезанной пополам головки лука, лежащей в пакете.

«Я не буду засорять вашу ленту. Я здесь только ради того, чтобы обогнать Трампа по подписчикам, а затем попасть в гамбургер или в омлет», — говорится в первом посте.

В комментариях пользователь @cariboobailey призналась, что ненавидит лук, но ей нравится оригинальный и уже ставший популярным аккаунт. Еще один юзер WatertownDem выразил надежду, что необычный проект разозлит президента.

Сам лук уверен, что у него как минимум более комфортабельный кабинет, чем у нового президента США.

В январе в Instagram набрал популярность аккаунт кухонного миксера, который «сбежал» от своей хозяйки и решил стать звездой соцсетей. Девушка потеряла бытовой прибор и безуспешно пыталась отыскать его через Facebook. Спустя полгода миксер «завел» свой Instagram-аккаунт.