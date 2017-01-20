NI рассказал о "простой причине" ухудшения отношений между Россией и США

Россия и США обладают принципиально разными точками зрения на политику друг друга, пишет обозреватель The National Interest Тед Гален Карпентер, называя это "простой причиной" того, что отношения двух стран ухудшаются на протяжении последних 20 лет.

Так, расширение НАТО, которое Россия воспринимает как угрозу, началось еще при Борисе Ельцине — в 1998 году, задолго до того, как американские чиновники стали оправдывать этот процесс "агрессивной политикой" Владимира Путина.

Вашингтон считает российского президента "диктатором", который якобы стремится расширить территории своей страны, и осуждает Москву за политику вокруг Крыма и Восточной Украины.

Список "жалоб" России еще длиннее, отмечает Карпентер, и начинается он с вторжения НАТО в Боснию и Косово. Различные этапы расширения Альянса лишь усиливали раздражение Москвы, а недавнее размещение нескольких тысяч американских военных в Польше — стране, непосредственно граничащей с Россией —подлило масла в огонь. Автор подчеркивает, что напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном особо усилилась в последние несколько месяцев президентства Барака Обамы.

При этом американцы считают свои действия в Европе политически оправданными. Аналогичным образом свою политику по отношению к Крыму и Восточной Украине воспринимает Москва, отмечает обозреватель. Военные учения Россия, в свою очередь, считает ответом на агрессивную политику Запада.

С точки зрения Карпентера, обе стороны ответственны за ухудшение отношений, но Вашингтон виноват в большей степени, чем Москва.

"Отрицание наличия сфер влияния — это проявление либо наивности, либо высшей степени заносчивости. Россия — едва ли единственная страна, которая считает эту идею (о наличии сфер влияния — ред.) важной для своей безопасности", — поясняет автор далее.

По его словам, у администрации избранного президента Дональда Трампа есть прекрасная возможность для восстановления отношений с Москвой.

"Хотелось бы надеяться, что ему удастся снизить напряженность. Альтернатива — все более опасная конфронтация с Россией, у которой есть тысячи единиц ядерного оружия", — резюмирует Карпентер.