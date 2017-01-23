СМИ сообщили о продвижении украинских войск в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвинулись в направлении города Стаханов (украинское название после декоммунизации — Кадиевка), находящегося под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в репортаже ТСН.

Украинские войска, как утверждается, перенесли позиции на 500 метров в сторону города, заняв позиции на господствующей высоте в нейтральной зоне, которую ранее якобы удерживало ополчение. В операции «Сухуми» участвовали бойцы трех батальонов, в том числе подразделение, состоящее из грузинских добровольцев.

В репортаже ТСН утверждается, что захват нейтральной зоны не нарушает минские соглашения. Власти ЛНР пока не прокомментировали данную информацию.

19 января украинский волонтер Юрий Мысягин сообщил, что ВСУ вплотную приблизились к городу Дебальцево, который входит в состав самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Крупнейшие за последнее время столкновения между ополченцами Донбасса и украинскими силовиками произошли в районе Дебальцево с 18 по 23 декабря 2016-го. В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что ВСУ попытались прорвать оборону, но вынуждены были отступить, потеряв 40 человек убитыми, еще 50 ранеными.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.