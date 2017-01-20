Турция отказалась от требования ухода Асада

Турецкий вице-премьер Мехмет Шимшек заявил, что Анкара больше не может настаивать на разрешении конфликта в Сирии без участия президента страны Башара Асада. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters

Шимшек пояснил, что Анкара больше не требует отставки Асада, потому что «ситуация на местах резко изменилась».

«Мы считаем, что в страданиях сирийского народа, несомненно, виноват Асад. Но мы должны быть прагматичными и реалистичным. Факты на земле резко изменились, так что Турция больше не может настаивать на урегулировании без Асада, это нереально», - отметил вице-премьер.

На прошлой недель пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара «не верит в мирную Сирию при Асаде». В то же время он подчеркнул, что Турция «хочет посмотреть, как пойдут переговоры в Астане», прежде чем требовать его отставки.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин заявил о прекращении огня в Сирии, а также о том, что правительство и вооруженная оппозиция согласились приступить к переговорам. Позже Асад подтвердил готовность обсуждать любые вопросы с оппозицией на предстоящей встрече по мирному урегулированию, которая 23 января состоится в Казахстане.