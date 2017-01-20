СМИ: Трамп посетит ЦРУ после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп включил в график посещение Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в субботу, 21 января, после инаугурации, сообщает The Wall Street Journal.

Визит, как отмечается, может быть сделан в рамках того, что Трамп хочет показать свою поддержку агентству, пост главы которого покидает Джон Бреннан.

Кандидатура Трампа на пост директора ЦРУ Майкла Помпео будет утверждена 20 января в сенате США.

В последние несколько недель Трамп часто критиковал ЦРУ и остальную часть разведывательного сообщества в связи с их заявлениями о вмешательстве России в Выборы в США с тем, чтобы помочь победить Трампу.

Ранее ЦРУ опубликовало материалы по своей деятельности в 13 млн страниц.