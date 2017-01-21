Трамп вернул в Овальный кабинет бюст Черчилля, убранный Обамой

Бюст британского политика Уинстона Черчилля вернулся в Овальный кабинет уже в день инаугурации 45-го президента страны Дональда Трампа, скульптурное изображение британского политика убрал в 2009 году президент Обама, сообщает издание The Hill.

Ранее сообщалось, что Трамп готовится внести некоторые изменения в декор и обстановку Овального кабинета, что является частью традиционного адаптирования Белого дома для каждой новой президентской семьи, въезжающей в него. Сообщалось, что Трамп, в частности, планирует заменить нынешние темно-красные шторы в Овальном кабинете на шторы другого цвета.

Изменения пока не столь глобальны, но как заметили присутствовавшие на церемонии подписания первых президентских указов журналисты, в Овальный кабинет "вернулся" бюст экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля. Предшественник Трампа Барак Обама убрал его после вступления в должность в 2009 году, чтобы освободить место для бюстов Авраама Линкольна и Мартина Лютера Кинга. Тогда "новаторство" Обамы вызвало критику среди консерваторов, которые увидели в действиях президента "укол" в адрес традиционного союзника США Великобритании.

Стремительность, с которой Трамп подошел к началу перемен в Белом доме отметил и телеканал CNN, напомнив, что после вступления в должность 44-го президента Обамы изменения во внутреннем убранстве Белого дома вносились не в столь сжатые строки.

"Видимо, это тоже свидетельствует о его (Трампа) решимости сразу приступить к делу", — отметил комментатор телеканала.