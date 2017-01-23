Трамп прочитал оставленную ему Обамой записку

Президент США Дональд Трамп прочитал записку, оставленную для него его предшественником Бараком Обамой в рабочем столе Овального кабинета в Белом доме. Как передает в воскресенье, 22 января, ТАСС, об этом 45-й глава Соединенных Штатов сообщил, выступая перед приведением к присяге высокопоставленных сотрудников аппарата Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

«Я зашел в Овальный кабинет и нашел это прекрасное письмо от президента Обамы. С его стороны было замечательно написать его», — заявил Трамп, подчеркнув, что содержание записки разглашать не станет.

Оставлять в ящике рабочего стола в Овальном кабинете послание от имени уходящего президента США своему преемнику — давняя традиция. Текст письма знают только автор и адресат.

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США 20 января, церемония прошла в Вашингтоне возле Капитолия. Ключевым пунктом его инаугурационной речи стало обещание вернуть власть народу.

В тот же день Трамп подписал ряд своих первых указов в качестве главы государства.