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Райнс Прибус: американские СМИ пытаются лишить Трампа легитимности
Фото: Carlos Barria / Reuters
Глава аппарата Белого дома Райнс Прибус в интервью Fox News обвинил американские СМИ в попытке лишить президента США Дональда Трампа легитимности, передает Reuters.
"СМИ с первого дня говорили о том, что лишить легитимности результаты выборов", - сказал он. Прибас подчеркнул, что "мы не будем сидеть и терпеть это".
По его словам, Белый дом намерен бороться "изо всех сил" с подобными действиями со стороны СМИ.
Ранее Трамп в своем твиттере подверг критике людей, участвовавших в протестах против его победы на выборах.
Марши против Трампа под названием "Женский марш" прошли 21 января, на следующий день после инаугурации, по всему миру - в Новой Зеландии, Австралии, Скандинавии, Австрии, Кении. В нем приняли участие в том числе знаменитости, такие как певица Мадонна, актриса Скарлетт Йоханссон, комик и актриса Эми Шумер.
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