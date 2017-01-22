Райнс Прибус: американские СМИ пытаются лишить Трампа легитимности

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибус в интервью Fox News обвинил американские СМИ в попытке лишить президента США Дональда Трампа легитимности, передает Reuters.

"СМИ с первого дня говорили о том, что лишить легитимности результаты выборов", - сказал он. Прибас подчеркнул, что "мы не будем сидеть и терпеть это".

По его словам, Белый дом намерен бороться "изо всех сил" с подобными действиями со стороны СМИ.

Ранее Трамп в своем твиттере подверг критике людей, участвовавших в протестах против его победы на выборах.