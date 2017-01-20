В Бразилии объявлен трехдневный траур из-за гибели члена Верховного суда

Президент Бразилии Мишел Темер объявил трехдневный траур из-за гибели судьи Федерального верховного суда (ФВС) страны Теори Заваски. Соответствующее заявление глава государства сделал в четверг, 19 января, в специальном обращении.

"Мы с глубокой скорбью восприняли известие о гибели судьи Федерального верховного суда Теори Заваски. Он был человеком на стороне добра, которым гордились все бразильцы. Мы объявляем три дня официального траура, который будет нашей скромном данью памяти тому, кто столько сделал для юриспруденции, судебной власти и народа Бразилии", - сказал Темер.

Судья Теори Заваски погиб 19 января в авиакатастрофе около побережья штата Рио-де-Жанейро. Небольшой самолет, на борту которого он находился, упал в океан в районе курортного города Парати. По предварительной информации, в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере три человека.

Заваски занимался расследованием участия представителей исполнительной и законодательной власти Бразилии в коррупционных схемах, применявшихся в государственной нефтегазовой компании Petrobras. Именно он принимал решение по запросам об аресте того или иного высокопоставленного политика, обладающего иммунитетом от судебного преследования. В феврале Заваски должен был представить заключение по поводу показаний руководства строительной компании Odebrecht. По неофициальной информации, эти свидетельства компрометировали ряд представителей действующего и бывшего правительства страны.