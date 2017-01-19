Националисты подрались с полицейскими в Киеве

В центре Киева прошел марш, который устроили представитель националистических организаций. После марша произошла потасовка с сотрудниками правоохранительных органов

Как передает "Интерфакс", на пересечении Парковой аллеи и улице Грушевского, где на Крещение в 2014 году участники событий жгли покрышки с целью препятствовать продвижению сотрудников силовых структур, националисты начали посреди дороги поливать бензином принесенные ими шины. Сотрудники правоохранительных органов воспрепятствовали их планам. В ответ на это в полицейских полетели камни, палки и петарды.