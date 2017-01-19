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Националисты подрались с полицейскими в Киеве
Фото: vesti.ru
В центре Киева прошел марш, который устроили представитель националистических организаций. После марша произошла потасовка с сотрудниками правоохранительных органов.
Как передает "Интерфакс", на пересечении Парковой аллеи и улице Грушевского, где на Крещение в 2014 году участники событий жгли покрышки с целью препятствовать продвижению сотрудников силовых структур, националисты начали посреди дороги поливать бензином принесенные ими шины. Сотрудники правоохранительных органов воспрепятствовали их планам. В ответ на это в полицейских полетели камни, палки и петарды.
Затем участники акции — представители "Организации украинских националистов" (ОУН), "Правого сектора" и "Белого молота" — вернулись с улицы Грушевского на площадь Независимости и устроили там митинг. Под стелой Независимости они по очереди выступают с критикой действующей власти.
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