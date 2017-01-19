Горбачеву прислали повестку по делу о событиях в Вильнюсе

Экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву пришла повестка из суда Вильнюса по делу о столкновениях 13 января 1991 года, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на BNS.

По словам судьи Айноры Корнелии Мацявичене, повестка была отправлена почтой на адрес Фонда Горбачева и вручена 28 декабря.

Горбачев может дать показания в формате видеоконференции.

Ранее председатель судебной коллегии Вильнюсского окружного суда сообщил о намерении вызвать Михаила Горбачева в качестве свидетеля по делу о январских событиях 1991 года. Попытки привлечь экс-президента СССР в качестве свидетеля к участию в процессе о событиях 1991 года предпринимались Вильнюсом и раньше, однако были безрезультатны.

В январе 1991 года во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в литовской столице погибли 14 человек.