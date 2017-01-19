Российская модель разбилась в парке аттракционов в Китае

Российская модель Марина Яблочкина погибла в парке аттракционов в Китае, сломав шейный позвонок, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

Девушка каталась на картинге, но не справилась с управление ми врезалась в стену, рассказала сестра погибшей Светлана Яблочкина. Девушка потеряла сознание. Вместо того чтобы уложить Марину и не трогать до приезда медиков, её пытались усадить. В результате она скончалась, предположительно, он перелома шейного позвонка.

Марина приехала в Китай из Барнаула, за день до трагедии ей исполнилось 28 лет. В Китае она работала в шоу-балете одного из клубов.