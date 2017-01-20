СМИ рассказали о расследовании возможных связей между командой Трампа и Россией

Американские правоохранительные органы и спецслужбы изучают перехваченные по каналыам связи данные финансовых операций в рамках расследования дела о существовании связи между российскими официальными лицами и сподвижниками избранного президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times со ссылкой на заявления американских чиновников.

Как пишет издание, разведка пришли к заключению, что некоторые из прошлых и нынешних советников избранного президента имели связи с Россией . В частности сообщается, что у экс-советника бывшего главы Украины Виктора Януковича Пола Манафорта были связи на Украине и в России. Кроме того, связи с Россией могли иметь бывший советник Трампа по вопросам внешней политики Картер Пейдж и республиканец Роджер Стоун.

Отмечается, что ФБР проводит проверки совместно с АНБ, ЦРУ и отделом по расследованию финансовых преступлений минфина США.

Представители кампании Трампа заявили, что не знаю о причинах расследования.

"У нас нет ни малейшего понятия о том, что ведется какое-то расследовании, а также о его основаниях", - заявила пресс-секретарь Трампа Хоуп Хикс.

Издание пишет, что сотрудники разведывательных агентств передали отчеты на основании прослушки в Белый дом, однако никаких доказательств правонарушений не представлено.

Ранее сообщалось, что ФБР проверяет выплаты российским пенсионерам по делу о вмешательстве в выборы.