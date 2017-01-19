Facebook запретил RT публиковать сообщения в социальной сети

Facebook заблокировал RT возможность публиковать сообщения, содержащие ссылки, картинки и видео, на англоязычной странице телеканала в социальной сети до 10:25 мск 21 января.

Таким образом, запрет распространяется на время, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа . Церемония должна завершиться 20 января в 20:30 мск.