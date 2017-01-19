Немецкий политик назвал мемориал жертвам Холокоста "памятником позора"

Глава отделения партии евроскептиков "Альтернатива для Германии" в федеральной земле Тюрингия Бьорн Хеке заявил, что мемориал жертвам Холокоста в Берлине является "памятником позора", сообщает агенство ДПА. Его высказывание вызвало бурную реакцию среди немецких политиков.

"Мы, немцы, весь наш народ - это единственный народ в мире, который насадил памятник позора в сердце собственной столицы. До сих пор наше моральное состояние соответствует расположению духа полностью побежденного народа", - заявил Хеке на встрече со сторонниками партии в Дрездене.

Ведущие политики ФРГ резко отреагировали на высказывания Хеке.

"Бьорн Хеке ставит немцам в вину то, чем я горжусь. Никогда нам не будет позволено оставлять без ответа подобную демагогию", - написал вице-канцлер ГЕрмании Зигмар Габриэль на своей странице в Facebook.

Сопредседатель фракции оппозиционной Левой партии в Бундестаге Сара Вагенкнехт назвала слова Хеке "попыткой отравить политический климат в стране" и призвала наказать их автора.

Другие потребовали от Хеке извинений.