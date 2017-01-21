Сенат США одобрил назначение Джеймса Мэттиса главой Пентагона

Сенат Соединенных Штатов одобрил назначение отставного генерала армии Джеймса Мэттиса главой Министерства обороны США. Об этом сообщает Reuters.

В настоящий момент голосование продолжается, однако за назначение Мэттиса проголосовало 70 человек. Всего в Сенат заседает 100 конгрессменов.

Ранее WSJ отмечал, что для назначения главой Пентагона Мэттису будет нобхоимо пройти особые слушания в Сенате, поскольку по американским законам министр обороны не должен был находиться на действительной службе в течение семи лет, предшествующих назначению. В 2013 году Мэттис покинул пост командующего Центрального командования вооруженных сил США.