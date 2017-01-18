Джордж Буш-старший попал в реанимацию

Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован и находится в реанимации. В одну из больниц Хьюстона политик попал с пневмонией. Его жена Барбара также госпитализирована. С таким заявление выступили в офисе 41-го президента США. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой агентство Reuters

Как говорится в публикации, на настоящий момент бывшему главе государстве сделали все необходимые процедуры, после которых необходим отдых. Врачи оценивают состояние Джорджа Буша-старшего как стабильное. Его супруга жаловалась на сильный кашель и симптомы усталости. Бушу-старшему, занимавшему пост главы США с 1989 по 1993 годы, 92 года. Его жене Барбаре – 91 год.