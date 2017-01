Трамп пожелал Джорджу Бушу-старшему и его жене скорейшего выздоровления

Избранный президент США Дональд Трамп Джорджу Бушу-старшему и его супруге Барбаре скорейшего выздоровления на своей странице в Twitter.

Ранее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию, его жена Барбара также госпитализирована. Бушу провели процедуры, он отдыхает. Его жена госпитализирована с кашлем и симптомами усталости. Супруги находятся в больнице в Хьюстоне в штате Техас.

"Желаю скорейшего выздоровления Джорджу и Барбаре, которые были госпитализированы. Спасибо вам за ваше прекрасное письмо", — написал Трамп в Twitter в ответ на письмо Бушей с извинениями за то, что они смогут присутствовать на церемонии инаугурации.

Looking forward to a speedy recovery for George and Barbara Bush, both hospitalized. Thank you for your wonderful letter!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2017 г.