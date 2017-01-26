Трамп предложит Филипа Билдена на должность министра ВМС США
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Трамп предложит Филипа Билдена на должность министра ВМС США

Трамп назначит Билдена на пост министра ВМС США
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Президент США Дональд Трамп намерен предложить сенату на утверждение на должность министра военно-морских сил страны Филипа Билдена, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Количество наших кораблей наименьшее за десятилетия. Филип Билден — это правильный выбор, чтобы помочь нам расширить и модернизировать наш флот, включая надводные корабли, подводные лодки и самолеты, и обеспечить военно-морское превосходство Америки на десятилетия вперед", — приводятся в сообщении слова Трампа.
Отмечается, что Билден в 1986-1996 годах служил офицером военной разведки в резерве Сухопутных войск США, затем работал в частных компаниях. Однако связи с вооруженными силами не терял.
Сообщается, что Билден имеет "давние доверительные отношения с высокопоставленными военными руководителями", в частности, в ВМС США и в Корпусе морской пехоты. Кроме того, он работал в Совете директоров фонда военно-морской Академии и в Попечительском совете фонда Военно-Морского колледжа.
"Господин Билден понимает стратегические, оперативные вызовы и вызовы в плане боеготовности, с которыми сталкиваются руководители наших военно-морских сил и морской пехоты в деле сохранения нашего военно-морского присутствия по всему миру", — говорится в сообщении пресс-службы.
Билден закончил в 1986 году Джорджтаунский университет, где специализировался на проблемах международной политики, в частности, стран советского блока. В 1991 году он закончил бизнес-школу Гарвардского университета.
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