Трамп предложит Филипа Билдена на должность министра ВМС США

"Количество наших кораблей наименьшее за десятилетия. Филип Билден — это правильный выбор, чтобы помочь нам расширить и модернизировать наш флот, включая надводные корабли, подводные лодки и самолеты, и обеспечить военно-морское превосходство Америки на десятилетия вперед", — приводятся в сообщении слова Трампа.

Отмечается, что Билден в 1986-1996 годах служил офицером военной разведки в резерве Сухопутных войск США, затем работал в частных компаниях. Однако связи с вооруженными силами не терял.

Сообщается, что Билден имеет "давние доверительные отношения с высокопоставленными военными руководителями", в частности, в ВМС США и в Корпусе морской пехоты. Кроме того, он работал в Совете директоров фонда военно-морской Академии и в Попечительском совете фонда Военно-Морского колледжа.

"Господин Билден понимает стратегические, оперативные вызовы и вызовы в плане боеготовности, с которыми сталкиваются руководители наших военно-морских сил и морской пехоты в деле сохранения нашего военно-морского присутствия по всему миру", — говорится в сообщении пресс-службы.