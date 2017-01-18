Трамп сообщил об очень сильных врагах США, но обещал справиться с проблемами

Соединенным Штатам угрожают серьезные и сильные враги. С таким заявлением выступил избранный президент США Дональда Трамп. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на информационную службу Axios

«Для меня было проведено множество брифингов. Они, не скажу, чтобы вызвали страх, поскольку я справлюсь с проблемами, но у нас в стране есть очень серьезные и в отдельных случаях очень сильные враги», - заявил Трамп.

Как отмечается в публикации, брифинги для политика проводили сотрудники разведывательных служб. В интервью журналистами республиканец не стал называть, кого именно он считает врагами страны. Дональда Трамп победил на выборах президента США 8 ноября 2016 года и вступит в должность 20 января 2017 года. Церемонию инаугурации посетит около трех миллионов человек.