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Страны Африки приостановили военную операцию в Гамбии
Фото: © EPA/MIKE ALQUINTO, архив
Экономическое сообщество стран Западной Африки приостановило военную операцию в Гамбии до полудня пятницы, Африканские страны надеются, что действующий глава Гамбии Яйя Джамме согласится передать власть,
Напомним, Джамме первоначально признал свое поражение на выборах, однако затем отказался от этого решения. Совбез ООН принял резолюцию в поддержку нового законно избранного президента страны Адаме Барроу. Барроу принял в четверг присягу в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре. В конфликт вмешались соседние страны, которые решили заставить Джамме передать власть Барроу. В пятницу Сенегал сообщил, что его войска вторглись на территорию Гамбии.
США заявили, что поддерживают действия Сенегала. Как заявили в ЭКОВАС, войска начали наносить удары по военным объектам в Гамбии, не встречая сопротивления.
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