WP: Трамп выбрал слоган для президентской кампании 2020 года

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Washington Post представил новый лозунг для своей президентской кампании в 2020 году.

"Сохраним Америку великой", - так звучит новый девиз Трампа.

Издание отмечает, что во время интервью избранный президент дал поручение запатентовать слоган своему адвокату.

Трамп также отметил, что, по его мнению, одной из обязанностей хорошего президента является то, что он должен быть "заводилой для страны", показывая личный пример.

Отмечается, что лозунг кампании 2016 года "Сделаем Америку снова великой" Трамп запатентовал всего через несколько дней после поражения Митта Ромни на выборах 2012 года.

Ранее сообщалось, что американские журналисты раскритиковали Трампа в открытом письме.