Депутат Рады заподозрил Савченко в государственной измене

Как отмечает парламентарий, переговоры с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также публикация списка пленных в Донбассе подпадает под статью о государственной измене. Однако в ответ на обвинения Савченко заявила, что закон не нарушала и что умеет хранить государственную тайну.

В декабре 2016 года в тайне от Службы безопасности Украины (СБУ) и руководства партии «Батькивщина», где парламентарий на тот момент состояла, Савченко провела встречу с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 10 января Надежда Савченко опубликовала списки пленных в Донбассе и России украинцев, несмотря на то, что в СБУ были против такого шага. В СБУ обещали провести с депутатом разъяснительную беседу. Из фракции «Батькивщина» Савченко была исключена 16 декабря, на настоящий момент она имеет статус внефракционного депутата. 22 декабря Надежда Савченко была исключена из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы