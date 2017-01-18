Россия и Турция нанесли согласованные авиаудары по 36 объектам ИГ в Сирии

Как отметил в своем заявлении представитель ведомства, в операции участвую четыре самолета Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34. С турецкой стороны участвуют четыре F-16 и четыре F-4. Самолеты наносят удары по 36 объектам террористов в районе населенного пункта Эль-Баб.

«Хочу подчеркнуть, что все они (удары - прим. Рамблер/новости) были заранее согласованы по линии генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран», — заявил Рудской.

В своем заявлении Рудской также подчеркнул, что, по предварительной оценке, совместные действия российской и турецкой авиации показывают высокие результаты эффективности. Россия проводит в Сирии антитеррористическую операцию с 30 сентября 2015 года. 30 декабря 2016 года на всей территории арабской республики был объявлен режим прекращения огня. Договоренности поддержали как правительственная армия Сирии, так и группировки так называемой вооруженной оппозиции. Москва и Анкара выступили гарантами перемирия. Режим прекращения боевых действий в Сирии не распространяется на террористические группировки.