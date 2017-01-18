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Киев познакомил НАТО со своими сценариями обострения конфликта в Донбассе
Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com
Возможные сценарии развития конфликта в Донбассе были переданы представителям Североатлантического альянса (НАТО) руководителем генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктором Муженко. Свое заявление глава ведомства сделал во время заседания военного комитета Украина-НАТО. Слова Муженко передают Рамблер/новости со ссылкой на сайт минобороны республики.
«Мы довели до начальников генеральных штабов стран-членов НАТО возможные варианты, сценарии, наше видение вероятной эскалации конфликта и обострения ситуации на востоке Украины, а также в системе общеевропейской безопасности. Все без исключения союзники подтвердили поддержку Украине, осудили российскую агрессию и заявили о продолжении помощи нашему государству», — подчеркнул Муженко.
В сентябре 2016 года глава оборонного ведомства Украины Степан Полторак заявил на встрече с послом США Мари Йованович об угрозе нападения со стороны России. Также министр отметил риск эскалации конфликта в Донбассе. Кроме того, Полторак на встрече с дипломатом выразил благодарность за финансовую помощь армии Украины со стороны американских властей. В госдепе США ранее подтверждали существование планов на случай полномасштабного вторжения России на Украину.
Конфликт на востоке Украины разгорелся весной 2014 года после того, как украинские власти попытались подавить массовые выступление граждан Донецкой и Луганской областей. Жители восточных регионов Украины отказались признать государственный переворот в Киеве, после чего власти страны объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). В результате вооруженного конфликта между военнослужащими украинской армии и ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной помощи ополченцам. В Кремле все обвинения отрицают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.
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