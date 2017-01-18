Киев познакомил НАТО со своими сценариями обострения конфликта в Донбассе

«Мы довели до начальников генеральных штабов стран-членов НАТО возможные варианты, сценарии, наше видение вероятной эскалации конфликта и обострения ситуации на востоке Украины, а также в системе общеевропейской безопасности. Все без исключения союзники подтвердили поддержку Украине, осудили российскую агрессию и заявили о продолжении помощи нашему государству», — подчеркнул Муженко.

Конфликт на востоке Украины разгорелся весной 2014 года после того, как украинские власти попытались подавить массовые выступление граждан Донецкой и Луганской областей. Жители восточных регионов Украины отказались признать государственный переворот в Киеве, после чего власти страны объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). В результате вооруженного конфликта между военнослужащими украинской армии и ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной помощи ополченцам. В Кремле все обвинения отрицают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.