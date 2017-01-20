"С родителями – не говорить!": Эстония берет под контроль русских детей

Ученики эстонских русскоязычных гимназий получили на уроке «Гособорона» анкету, в которой их попросили высказать свои взгляды на происходящие в стране и мире политические процессы. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Postimees

По данным газеты, в анкетах 15-летним ученикам предлагалось ответить на вопросы: «Как ты оцениваешь членство Эстонии в Европейском союзе?», «Считаешь ли ты, что Россия может представлять реальную угрозу безопасности Эстонии?», «Как ты считаешь, для чего военные союзники находятся на территории Эстонии?» (на этот вопрос предложен вариант ответа «для провокации России») и другие.

В другом блоке школьникам задают вопросы о том, кто несет ответственность за конфликт на Украине, и что должен делать Евросоюз с санкциями против России.

Многие родители учеников возмутились, решив, что таким способом их детей проверяют на лояльность. Однако в руководстве школ им напомнили, что эти опросы являются анонимными и добровольными.

Эти опросы были составлены директором Национального центра повышения осведомленности о безопасности и обороне Григорием Сенькивом и членом правления международного центра обороны и безопасности Дмитрием Тепериком. Обе эти организации финансируются Минобороны Эстонии.