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Глава МИД ФРГ: с избранием Трампа мир XX века остался в прошлом
Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что избрание Дональда Трампа президентом США положило конец миропорядку прошлого века. Об этом он написал в статье для издания Bild am Sonntag, передает РИА "Новости".
"С избранием Трампа старый мир XX века, наконец, остался в прошлом", - написал Штайнмайер.
Он считает, что еще не определено, какие представления о порядке будут превалировать в XXI веке и как будет выглядеть "мир завтрашнего дня". По его словам, при смене власти, "как и всегда", появляется неопределенность и сомнения относительно курса нового руководства.
"Однако в эти времена - времена нового глобального хаоса — речь идет о большем, сегодня очень многое поставлено на карту", - подчеркнул глава МИД.
Ранее Штайнмайер заявлял, что высказывания Трампа о том, что НАТО является устаревшей организацией, вызывают обеспокоенность у руководства альянса
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