Глава МИД ФРГ: с избранием Трампа мир XX века остался в прошлом

"С избранием Трампа старый мир XX века, наконец, остался в прошлом", - написал Штайнмайер.

Он считает, что еще не определено, какие представления о порядке будут превалировать в XXI веке и как будет выглядеть "мир завтрашнего дня". По его словам, при смене власти, "как и всегда", появляется неопределенность и сомнения относительно курса нового руководства.

"Однако в эти времена - времена нового глобального хаоса — речь идет о большем, сегодня очень многое поставлено на карту", - подчеркнул глава МИД.