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ЦРУ опубликовало секретные материалы о НЛО
Фото: public domain
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало архив, в котором содержится информация о НЛО, войнах в Корее и Вьетнаме, а также противостоянии с СССР. Архив состоит из 13 миллионов страниц, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на CNN.
В архиве представлены данные о деятельности спецслужбы с 1940 по 1990 год. Секретный архив содержит сведения о случаях предполагаемого появления неопознанных летающих объектов (НЛО) и проекте «Звездные врата» (Stargate), в рамках которого проводились исследования паранормальных способностей людей, в частности, возможности видеть события на расстоянии.
«Доступ к этому исторически значимому документу больше не ограничивается географией», — сказал глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт.
По словам председателя ЦРУ Хезера Фрица Хорниака, опубликована история с хорошими и плохими моментами.
«Тут нет тщательного отбора (информации). Это полная история с хорошими и плохими моментами», — отметил Хорниак.
Отметим, что в ЦРУ планировали опубликовать рассекреченные документы в интернете к концу 2017 года, однако процесс был ускорен.
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