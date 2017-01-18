ЦРУ опубликовало секретные материалы о НЛО

Центральное разведывательное управление ( ЦРУ ) США опубликовало архив, в котором содержится информация о НЛО, войнах в Корее и Вьетнаме, а также противостоянии с СССР. Архив состоит из 13 миллионов страниц, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на CNN

В архиве представлены данные о деятельности спецслужбы с 1940 по 1990 год. Секретный архив содержит сведения о случаях предполагаемого появления неопознанных летающих объектов (НЛО) и проекте «Звездные врата» (Stargate), в рамках которого проводились исследования паранормальных способностей людей, в частности, возможности видеть события на расстоянии.

«Доступ к этому исторически значимому документу больше не ограничивается географией», — сказал глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт.

По словам председателя ЦРУ Хезера Фрица Хорниака, опубликована история с хорошими и плохими моментами.

«Тут нет тщательного отбора (информации). Это полная история с хорошими и плохими моментами», — отметил Хорниак.

Отметим, что в ЦРУ планировали опубликовать рассекреченные документы в интернете к концу 2017 года, однако процесс был ускорен.