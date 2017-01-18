Адвокат: Ассанж не отказывается от своих слов об экстрадиции в США
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Адвокат: Ассанж не отказывается от своих слов об экстрадиции в США

Ассанж не отказывается от своих слов об экстрадиции в США
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Главный редактор сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж не отказывается от сделанного ранее заявления, согласно которому он готов на экстрадицию в США в обмен на смягчение наказания информатору WikiLeaks Челси Мэннинг. Об этом заявила адвокат Ассанжа Мелинда Тейлор.
«Он отвечает за всё, что он сказал», — приводит WikiLeaks слова адвоката.
Ранее в WikiLeaks заявили, что Ассанж согласится на экстрадицию в США, если президент Барак Обама проявит милосердие к Челси Мэннинг.
Мэннинг выйдет на свободу 17 мая 2017 года.
В мире США
Wikileaks
Мелинда Тейлор Барак Обама Джулиан Ассанж
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