Маккейн осудил публикацию доклада о "компромате" на Трампа

Сенатор Джон Маккейн во вторник заявил, что публиковать неподтвержденный доклад о якобы имеющемся у РФ "компромате" на избранного президента США Дональда Трампа было совершенно неправильно.

"Это совершенно неправильно, что это (доклад — ред.) было опубликовано, неподтвержденный документ, который вызывает осуждение среди американского народа, хотя не имеет подтверждения. Поэтому, это наносит ущерб президенту США", — заявил Маккейн в эфире телеканала Fox News.

"Тот факт, что этот неутвержденный, мягко выражаясь, документ просочился (в СМИ — ред.) — это чья-то ответственность", — отметил Маккейн. Он добавил, что в этом избранный президент прав.

Анонимный документ, рассказывающий о том, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки". Позже стало известно имя составителя доклада — им оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил