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Саманта Пауэр: Россия - главная угроза для нашей великой нации
Фото: Flickr/ United States Mission Geneva
Спецпредставитель США при Организации объединенных наций (ООН) Саманта Пауэр заявила, что Россия представляет для Соединенных Штатов главную угрозу. С таким заявлением дипломат выступила на своей последней пресс-конференции в нынешнем статусе. Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на «Ленту.ру».
«Я считаю, что обстоятельства требуют от меня сосредоточиться на большой угрозе, стоящей перед нашей великой страной, — России», — заявила Пауэр.
По мнению дипломата, Кремль поддерживает незаконные вооруженные формирования на востоке Украины, участвует в массовых убийствах режима президента Сирии Башара Асада и подрывает доверие к демократическим режимам. Кроме того, по словам Пауэр, Москва отправила «маленьких зеленых человечков» для операции в Крыму. Отдельно спецпредставитель Вашингтона остановилась на кибератаках на США и их союзников, которые, как она отметила, были организованы российскими властями. Действия Москвы, как считает Пауэр, можно объяснить желанием Кремля отвлечь российских граждан от масштабной коррупции внутри страны.
«Мы победили фашистов и коммунистов. Теперь мы столкнулись с авторитаризмом и циниками», — заявила она.
Также Паэур поделилась планом борьбы с действиями Кремля: по мнению спецпредставителя США при ООН, американские власти не должны отступать от своих союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО), необходимо расследовать кибератаки на государственные структуры США и информировать граждан о действиях России.
Несмотря на все критические замечания Паэур в адрес России, она заявила, что диалог между Москвой и Вашингтоном необходим. Саманта Пауэр уходит с поста спецпредставителя ООН 20 января в связи с истечением полномочий у администрации президента США Барака Обамы. 20 января пост главы США займет представитель Республиканской партии Дональд Трамп.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Американские власти неоднократно обвиняли Кремль в организации хакерских атак на сетевые структуры государства во время президентской кампаниии в США с целью повлиять на результаты выборов. Москва подобные обвинения отрицает. Антитеррористическую операцию в Сирии Россия начала 30 сентября 2015 года.
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