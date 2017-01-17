Саманта Пауэр: Россия - главная угроза для нашей великой нации

«Я считаю, что обстоятельства требуют от меня сосредоточиться на большой угрозе, стоящей перед нашей великой страной, — России», — заявила Пауэр.

По мнению дипломата, Кремль поддерживает незаконные вооруженные формирования на востоке Украины, участвует в массовых убийствах режима президента Сирии Башара Асада и подрывает доверие к демократическим режимам. Кроме того, по словам Пауэр, Москва отправила «маленьких зеленых человечков» для операции в Крыму. Отдельно спецпредставитель Вашингтона остановилась на кибератаках на США и их союзников, которые, как она отметила, были организованы российскими властями. Действия Москвы, как считает Пауэр, можно объяснить желанием Кремля отвлечь российских граждан от масштабной коррупции внутри страны.

«Мы победили фашистов и коммунистов . Теперь мы столкнулись с авторитаризмом и циниками», — заявила она.

Также Паэур поделилась планом борьбы с действиями Кремля: по мнению спецпредставителя США при ООН, американские власти не должны отступать от своих союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО), необходимо расследовать кибератаки на государственные структуры США и информировать граждан о действиях России.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Американские власти неоднократно обвиняли Кремль в организации хакерских атак на сетевые структуры государства во время президентской кампаниии в США с целью повлиять на результаты выборов. Москва подобные обвинения отрицает. Антитеррористическую операцию в Сирии Россия начала 30 сентября 2015 года.