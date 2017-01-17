Польских дипломатов не пропустили в РФ из Белоруссии

Шестерым польским дипломатам, пытавшимся пересечь российско-белорусскую границу, было отказано во въезде на территорию России. Инцидент произошел в Смоленской области на пропускном пункте «Красная Горка», передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Как говорится в сообщении, российские пограничники рекомендовали дипломатам въехать в Россию через Брянскую или Псковскую области.

«Там физически нет подразделений государственного пограничного комитета республики Беларусь», — заявил руководитель пресс-службы регионального пограничного управления ФСБ Александр Лазненко, объясняя случившееся.

По словам Лазненко, дипломаты возвращались из частной поездки.

Также отмечается, что белорусские пограничники не препятствовали проезду дипломатов.

В 2016 году пункт «Красная Горка» был закрыт для проезда всех, кроме граждан России и Белоруссии.