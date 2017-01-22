В США около двух миллионов человек приняли участие в женском марше

До двух миллионов человек приняли участие в марше за права женщин после инаугурации Дональда Трампа в разных городах страны, передает агентство Франс Пресс.

Только в одном Вашингтоне – главной точке проведения протестов, – как ожидают организаторы, итоговое число участников может составить полмиллиона человек, что в два раза больше, чем предсказывалось ранее.

Столько же протестующих вышло на улицы Лос-Анджелеса, сообщает местная полиция, которая пока устанавливает точное число участников. Между тем, организаторы марша заявили о 750 тысячах демонстрантов. Еще более 500 тысяч человек маршировали в Нью-Йорке.

По неподтвержденным со стороны полиции данным, 150 тысяч человек вышли с протестом в Чикаго. Примерно столько же участников насчитали в Бостоне. Масштабные собрания демонстрантов наблюдались в Майами, Денвере, Сиэтле, Филадельфии.

Марширующих американцев поддержали и в других городах мира – Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне, Токио, Хельсинки. "Марш женщин" прошел даже в Антарктиде.