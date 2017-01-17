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Американское телешоу "прервалось" эфиром RT и песней Эдуарда Хиля
Авторы американского шоу The Late Show на телеканале CBS спародировали недавний технический сбой на канале C-SPAN, эфир которого прервался передачей RT.
Об этом инциденте рассуждал ведущий The Late Show Стивен Кольбер. Его монолог был неожиданно "прерван" якобы трансляцией RT с песней Эдуарда Хиля.
Непонятно, как это произошло, но многие опасаются, что это была атака хакеров. К счастью, меня заверили, что сигнал CBS защищен и Россия никак не сможет…" – на этих словах Кольбера в эфире появилась песня Хиля.
Ранее 12 января американский телеканал C-SPAN вместо прямого включения из конгресса десять минут транслировал передачу RT. Представители канала заявили, что причиной сбоя стала ошибка маршрутизации, а не хакерская атака.
Here's the moment Russia Today took over the C-SPAN1 feed. Unclear what happened. RT aired for about ten minutes before C-SPAN1 came back. pic.twitter.com/mhWVgCoFxF— Timothy Burke (@bubbaprog) 12 января 2017 г.
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