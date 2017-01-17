Американское телешоу "прервалось" эфиром RT и песней Эдуарда Хиля

Авторы американского шоу The Late Show на телеканале CBS спародировали недавний технический сбой на канале C-SPAN, эфир которого прервался передачей RT.

Об этом инциденте рассуждал ведущий The Late Show Стивен Кольбер. Его монолог был неожиданно "прерван" якобы трансляцией RT с песней Эдуарда Хиля

Непонятно, как это произошло, но многие опасаются, что это была атака хакеров. К счастью, меня заверили, что сигнал CBS защищен и Россия никак не сможет…" – на этих словах Кольбера в эфире появилась песня Хиля.

Ранее 12 января американский телеканал C-SPAN вместо прямого включения из конгресса десять минут транслировал передачу RT. Представители канала заявили, что причиной сбоя стала ошибка маршрутизации, а не хакерская атака.