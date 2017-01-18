"Нафтогаз" отказался выплачивать "Газпрому" долг

В украинском «Нафтогазе» заявили, что не будут до решения суда оплачивать счет «Газпрома» за газ на 5,3 миллиарда долларов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

По данным агентства, речь идет о счете за топливо, невыбранное «Нафтогазом» во втором-четвертом кварталах 2016 года по условию «бери или плати». Украинская компания хочет дождаться решения суда по поводу того, «должно ли применяться положение контракта «бери или плати» в рамках существующего арбитражного спора».

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с лета 2014 года. В центре спора находятся контракты на поставку газа на Украину и транзит газа через территорию Украины, заключенные в 2009 году.

Претензии «Газпрома» заключаются в штрафах за недобор газа по правилу «бери или плати». «Нафтогаз», в свою очередь, требует от российской компании изменения цены, возмещения переплат и отмены запрета на перепродажу газа. Контракт «бери или плати» подразумевает оплату минимального объема газа вне зависимости от того, какой объем был закуплен заказчиком.