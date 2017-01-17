Работодатель пожаловался на Мару Багдасарян

Работодатель Мары Багдасарян , ранее проходившей свидетелем по делу о гонках «золотой молодежи» на Gelandewagen, пожаловался суду, что девушка прогуливает исправительные работы. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

В ГБУ «Жилищник», куда Багдасарян отправили «отбывать» наказание, заявили, что девушка с 30 ноября 2016 года (когда ее освободили) и по 9 января 2017-го не обращалась в управление по поводу назначенных судом исправительных работ.

Адвокат Багдасарян заявил, что девушке сначала дали неправильный адрес. Кроме того, по его словам, пристав по телефону сообщил, что выходить на работу ей нужно только 10 января. Отец Багдасарян на заседании суда сказал, что его дочь болела в декабре воспалением легких, поэтому не могла выйти на работу.

В начале ноября столичные полицейские задержали Багдасарян и выписали ей административный штраф за неправильную парковку. Во время проверки ее документов выяснилось, что за Багдасарян числятся около 16 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Ее адвокат говорил, что причиной неуплаты стал сломанный почтовый ящик: его подзащитная якобы не получала квитанции.