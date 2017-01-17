Аваков поручил силовикам вернуть Донбасс и Крым в 2017 году

Глава МВД Украины Арсен Аваков поставил перед силовиками задачу вернуть Крым и восстановить суверенитет в Донбассе в 2017 году, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

"В 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем - уже и в Крыму. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники", - сказал Аваков.

Он также призвал пограничников быть готовыми к взятию госграницы под контроль. "После разработки плана и постановки задач в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей", - добавил он.