Порошенко надеется, что новая администрация США будет поддерживать Украину

Президент Украины Петр Порошенко в интервью журналу Wall Street Journal выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества с США и надежду, что новая администрация продолжит оказывать поддержку его стране.

Ранее Порошенко заявил, что в ходе телефонного разговора договорился с избранным президентом США Дональдом Трампом о дате своего визита в Вашингтон, он состоится после инаугурации нового американского лидера. При этом точную дату визита Порошенко не назвал.

"Мы рады серьезной поддержке со стороны двух партий (США — ред.)", — заявил Порошенко в интервью газете во время экономического форума в швейцарском Давосе. "Я совершенно уверен, что продолжение нашего сотрудничества будет очень эффективным", — добавил он.

Он также заявил, что после разговора с Трампом он надеется на то, что встреча с будущим президентом США пройдет плодотворно.

Кроме того, президент Украины в очередной раз высказался с критикой в отношении России, назвав ее "агрессором", и заявил, что отказ от санкций против РФ невозможен без нарушения общеевропейских ценностей.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.