Киев требует в суде ООН компенсации за «причиненный Россией ущерб»

Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Киев требует в международном суде ООН от России компенсации за якобы причиненный ущерб. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на 112.ua

«Во-первых, Украина просит международный суд объявить, что Россия нарушает обе конвенции - международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации», - рассказала Беца.

Она заявила, что Киев требует восстановить деятельность меджлиса крымских татар и «обязать Россию возместить причиненный ущерб, в том числе выплаты надлежащей компенсации». О каком именно ущербе идет речь, она не уточнила, добавив только, что сумма компенсации будет определена позже.

«Первый шаг - это установление юридической ответственности России за ее международные противоправные деяния», - заключила Беца.

Ранее в украинском МИДе заявили, что Киев инициировал спор с Россией по поводу нарушения конвенции ООН по морскому праву. Работа трибунала может начаться уже в январе 2017 года. Украина просит арбитражный суд подтвердить ее права как прибрежного государства и возместить убытки, якобы понесенные из-за присоединения Крыма к РФ.