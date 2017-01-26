Глава Кубы Кастро заявил о готовности к диалогу с Трампом

Глава Госсовета Кубы Рауль Кастро заявил в среду о готовности к уважительному диалогу с новым президентом США Дональдом Трампом

"Мы готовы продолжать уважительный диалог и сотрудничество по вопросам, представляющим общий интерес, с новым правительством президента Дональда Трампа", — приводит агентство Франс Пресс обращение Кастро к саммиту Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), проходящему в Доминиканской республике.