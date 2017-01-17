Грани разумного: Украина обвинила Россию в терроризме и дискриминации

В Международный суд ООН на рассмотрение поступил иск Украины о признании вины России в нарушении Конвенции о противодействии финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

В иске утверждается, что Россия якобы предоставляет оружие "незаконным вооруженным формированиям на территории Украины", тем самым нарушая Конвенцию о противодействии финансирования терроризма.

Украина также обвиняет РФ в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, путем участия "в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар".