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Грани разумного: Украина обвинила Россию в терроризме и дискриминации
В Международный суд ООН на рассмотрение поступил иск Украины о признании вины России в нарушении Конвенции о противодействии финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
В иске утверждается, что Россия якобы предоставляет оружие "незаконным вооруженным формированиям на территории Украины", тем самым нарушая Конвенцию о противодействии финансирования терроризма.
Украина также обвиняет РФ в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, путем участия "в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар".
В понедельник президент Украины Петр Порошенко поручил внешнеполитическому ведомству передать иск в международный суд.
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