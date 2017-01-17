Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Найдено тело четвертого пилота разбившегося под Бишкеком самолета
Фото: Sputnik/ Табылды Кадырбеков
Тело четвертого пилота грузового Boeing-747-400 обнаружено на месте авиакатастрофы под Бишкеком, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на "Интерфакс".
В понедельник в морг были доставлены тела троих пилотов. Общее число погибших составляет 37 человек.
В понедельник, 16 января, грузовой самолёт Boeing 747, выполнявший рейс Гонконг — Бишкек, потерпел крушение вблизи аэропорта Манас. Самолёт упал на дачные участки, разрушено 15 жилых домов. По словам начальника Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммеда Сварова, авария произошла из-за сложных погодных условий.
Оставить комментарий
Последние новости
-
ТАСС
-
Деловая газета «Взгляд»
-
Аргументы и Факты