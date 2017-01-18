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Новым председателем Европарламента избран Антонио Таяни
Фото: Christian Hartmann / Reuters
Итальянец Антонио Таяни, представляющий фракцию Европейской народной партии, избран новым председателем Европейского парламента (ЕП), сообщает Reuters. Он был выбран в четвертом туре голосования, которое состоялось во вторник, 17 января, в Страсбурге, передает РИА Новости.
За 63-летнего Таяни проголосовал 351 депутат, его основной соперник, представитель парламентской фракции европейских социалистов Джанни Пителла получил 282 голоса. Еще 80 европарламентариев воздержались. Как отмечается, голосование было тайным.
Таяни выступает за активизацию и повышение эффективности деятельности Европейского союза (ЕС). «Европейская комиссия создает слишком много законов по мелким вопросам и в то же время явно недостаточно по крупным проблемам. В настоящее время перед ЕС стоят огромные вызовы: в сфере внешней политики, борьбы против терроризма, миграционного кризиса и кризиса в экономике. Следует набраться храбрости и проводить подлинно европейскую политику», — приводит его слова ТАСС.
Таяни стал одним из основателей партии «Вперед, Италия», он также был официальным представителем бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Он также дважды занимал должность еврокомиссара: в 2008—2010 годах он занимался в Еврокомиссии вопросами транспорта, а в 2010-2014 — промышленности и предпринимательства.
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