Мэй считает неприемлемым частичное членство Британии в Евросоюзе

Цитаты из речи премьера с правительственным планом по Брексит приводит The Telegraph.

«Не будет частичного членства в ЕС, либо ассоциированного членства, которое поставит нас в положение наполовину в, наполовину вне. Мы не стремимся перенять модель, которую используют другие страны. Мы не стремимся держаться за куски членства, мы выходим», — сказано в речи Мэй.

Ранее СМИ сообщили, что Мэй во вторник, 17 января, объявит о готовности к выходу из состава единого рынка и Таможенного союза Евросоюза.