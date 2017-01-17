Глава МИД Польши предсказал крушение Евросоюза из-за Марин Ле Пен

К такому мнению министр, по его словам, пришел после полуторачасовых переговоров с Ле Пен в Париже. «Она стремится к радикальной реформе ситуации в Европе, радикальной реформе ЕС. Она хотела бы превратить его [Евросоюз] в совершенно иную структуру, которая в то же время не была бы под влиянием ни России, ни Соединенных Штатов», — сказал Ващиковский, подчеркнув, что воплощение данной политики не выгодно для Польши, поскольку подразумевает «крушение ЕС» и превращение его в «свободный союз».

Министр добавил, что, с его точки зрения, намерение Ле Пен придерживаться «умного сотрудничества» в рамках ЕС приведет к отходу от европейской солидарности. «Это значило бы, что мы вернемся, может, не к "закону джунглей", но к значительной конкуренции в Европе, о которой мы уже забыли», — уверен Ващиковский.

В конце декабря 2016 года в интервью греческому изданию Dimokratia Марин Ле Пен пообещала в случае своей победы на президентских выборах вывести Францию из НАТО и Евросоюза. Она заявила о намерении провести Frexit — аналог Brexit — и призвала присоединиться к процессу Португалию, Испанию, Ирландию, Грецию и Кипр.